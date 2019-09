(ANSA) – LONATO DEL GARDA (BRESCIA), 23 SET – Sono il carabiniere emiliano Daniele Resca e la finanziera di Winterthur, in Svizzera, Silvana Stanco, i due nuovi campioni italiani di Fossa olimpica, specialità del tiro a volo che fa parte del programma dei Giochi. Sulle pedane del Tav Concaverde a Lonato, Resca si è imposto battendo per 45-44 nel ‘gold match’ un altro carabiniere, il fiorentino Jacopo Cipriani. Nella sfida decisiva per il titolo femminile la Stanco ha battuto 44-42 la compagna di Nazionale Jessica Rossi, olimpionica a Londra 2012. Medaglie di bronzo per Stefano Pennoni per gli uomini e per Isabella Cristiani tra le Ladies.