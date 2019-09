GENOVA. – Genova centra il colpo grosso, porta a casa non solo una tappa ma addirittura l’arrivo finale della prossima edizione di The Ocean Race. “Ho il grande onore di annunciare che abbiamo scelto la città di Genova per il gran finale della The Ocean race 2021-2022”.

É Richard Brisius, presidente di The Ocean Race, l’ex Volvo Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio, a comunicare ufficialmente che per la prima volta la regata toccherà l’Italia e proprio con la tappa di arrivo. Per Genova è una conquista inestimabile, ma lo è anche per l’Italia.

“Abbiamo lottato duro per arrivare a questo risultato – afferma entusiasta il sindaco di Genova Marco Bucci -. Per un velista le Olimpiadi sono una tappa, la copa America è una tappa, ma l’ultima, la più importante al mondo per la vela è The Ocean Race. Abbiamo studiato che un euro investito ne restituisce 12-13”. Genova è stata scelta per la tradizione di mare e velica.

La regata partirà dal porto di Alicante nell’autunno del 2021 e si concluderà a giugno 2022 nel capoluogo ligure che la accoglierà con una manifestazione di “almeno 10 giorni” in cui ci si attende una presenza di 30-40 mila persone al giorno, per Genova l’equivalente di due “Euroflora” in contemporanea.

Del resto la Ocean Race, la regina delle regate per equipaggi, è considerato il secondo evento sportivo più seguito dopo i mondiali di calcio. E per significare l’importanza dell’evento Brisius usa proprio un parallelo con il calcio: “Il nostro stadio è il pianeta”, dice.

“Portare la Ocean Race in Italia è molto significativo e rappresenta un’opportunità di coinvolgere tutti i Paesi del Sud Europa che seguono con grande passione eventi sportivi di alto livello”, continua Brisius.

Per ora di certo ci sono la partenza e l’arrivo ma la rotta definitiva è ancora da mettere a punto: sono confermate le tappe ad Aarhus in Danimarca, L’Aia in Olanda, che nella scorsa edizione era aveva ospitato la conclusione della regata e, novità assoluta, Capoverde, perché sarà la prima volta che la regata tocca l’Africa Occidentale.

Quasi di certo le tappe saranno comunque dieci. “La volta precedente erano 12, cerchiamo di ridurle” sottolinea Brisius che conferma alla The Ocean Race 2021-2022 la partecipazione di due classi di barche Imoca60 e Vo65 e ribadisce anche l’attenzione alla parità di genere per gli equipaggi.

“In tutti i team dovrà esserci almeno una donna”. E oggi al Salone a esultare per la tappa genovese c’era anche la triestina Francesca Clapcich che ha fatto parte dell’equipaggio di Turn the tide on plastic. “Avere la finale a Genova è un grande onore, una notizia fantastica per la vela in Italia e soprattutto per i giovani” commenta.