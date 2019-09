CARACAS –En la Asamblea General de la ONU, la representación designada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó sostuvo un encuentro este lunes con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En la reunión explicaron las razones por la que se cerró el proceso de negociación en Barbados y pidieron que se creara un comité de investigación para lograr justicia sobre los casos de violación de Derechos Humanos presentados en su informe.

Borges precisó que existe un acuerdo por parte de la región sobre la importancia de que el informe de Bachelet contribuya con la denuncia de la Corte Penal internacional.

“Todo el informe presentado por usted debe servir para empujar la denuncia sobre crímenes de Lesa Humanidad de la dictadura de Maduro en la corte Penal Internacional. De esto hay un consenso absoluto por parte de la región”, aseveró.

Por su parte, el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, explicó las razones por las que se cerró el proceso de negociación en Barbados.

“Es imposible negociar con quien no quiere, nuestra delegación se tomó muy en serio el proceso de Barbados, hicimos una propuesta sensata y fue la dictadura la que nuevamente se negó a permitir elecciones libres para el pueblo venezolano”, indicó.

Bachelet no “hace milagros”

La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, ratificó la importancia del informe levantado por su oficina sobre la crisis humanitaria y los derechos humanos en Venezuela. La ex presidenta de Chile abogó por lograr acuerdos que contribuyan a frenar el sufrimiento de los venezolanos.

Es importante destacar que Bachelet, ha afirmado que, a ojos de la organización internacional, el “presidente electo” de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro y ha abogado por el diálogo para resolver la crisis política que atraviesa el país sudamericano, y que Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional.

Bachelet ha afirmado en una entrevista con la cadena TVN que, como Alta Comisionada, no puede emitir una “opinión personal” sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, de tal forma que, por ejemplo, prefiere no “calificar” al Gobierno de Maduro ni valorar si representa o no una dictadura.

Asimismo la expresidenta chilena se ha limitado a admitir que no hay una “plena democracia” en Venezuela, si bien como jefa de Derechos Humanos de la ONU solo ha dado a conocer conclusiones elaboradas por su equipo a partir de una serie de investigaciones.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, manifestó este domingo que su rol está siendo interpretado desde falsas expectativas en Venezuela.

“Muchos me ven como si fuera la virgen María que puede hacer milagros y solucionar el drama humanitario”, expresó Bachelet, en una entrevista para la Televisión Nacional de Chile.