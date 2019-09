(ANSA) – ROMA, 24 SET – Post criptico su Instagram dell’asso della Juventus Cristiano Ronaldo nella serata che incorona il rivale di sempre, Lionel Messi, al Best Fifa a Milano. Evento a cui l’asso portoghese ha rinunciato per curarsi da un affaticamento all’adduttore. “Pazienza e persistenza – scrive CR7 sul suo profilo social – sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l’alba”. Il nazionale portoghese non era intervenuto anche alle cerimonie del Pallone d’oro del 2012 e 2018, andati rispettivamente a Messi e Modric.