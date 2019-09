(ANSA) – CARACAS, 24 SET – Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato ieri sera che i 55 deputati del governativo Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) torneranno oggi con i loro alleati nell’Assemblea nazionale, partecipando d’ora in poi alle regolari sedute con l’obiettivo di “promuovere il dialogo nazionale”. In un intervento a reti radiotelevisive unificate dal palazzo presidenziale di Miraflores, il capo dello Stato ha aggiunto che questo è il risultato del dibattito svoltosi nel ‘Tavolo nazionale di dialogo’, costituito recentemente con l’adesione del governo e cinque partiti minori dell’opposizione. Maduro ha anche assicurato che il gruppo dei deputati chavisti torna nell’Assemblea nazionale (guidata dall’autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó) per andare al “combattimento” e al “dibattito” con le idee.(ANSA).