CARACAS – Il golfisti venezuelani continuano a lasciare il segno nei diversi green in giro per il mondo. Durante il fine settimana hanno dimostrato il proprio talento sul Green del Campo de La Paz Golf Club, in Bolivia, nel Campionato Sudamericano Prejuvenil. A questa prova hanno partecipati golfisti con un’età inferiore ai 15 anni.

La bandiera del Venezuela é stata issata sul pennone più alto nella categoria a squadra ed individuale.

Nella categoria a squadre a difendere i colori della terra di Bolívar c’erano Virgilio Paz, Diego Neira e Samuel Rached nella categoría maschile e Ana V Soto, Ariana Carvalho ed Ivanna Flores tra le donne.

La formazione venezuelana ha dovuto rimontare nell’ultima giornata per posizionarsi sul gradino píù alto del podio.

A livello individuale, a far suonare il “Gloria al Bravo Pueblo” ci ha pensato Virgilio Paz che dopo le prime manche era terzo, ma poi a suon di colpi ha ribaltato la situazione. Il venezuelano si é lasciato alle spalle Simón e Lukas Roessler.

E’ la seconda occasione in cui il Venezuela vince il Campionato Sudamericano Prejuvenil. Il precedente risale al 2011, in Paraguay, quando Gustavo Morantes, Manuel Torres e Jorge “pichu” García Catanese vinsero il torneo.

Va ricordato che a questa prova hanno partecipato i migliori golfisti di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay e Venezuela. L’evento golfistico si é disputato sul Green del Campo de La Paz Golf Club situato a più di 3.342 metri sul livello del mare.

(di Fioravante De Simone)