CARACAS – Grazie alla vittoria 0 – 2 contro il Portuguesa, il Deportivo Táchira espugna il José Antonio Páez e si prendono la vetta della classifica del Torneo Clausura. I mattatori del “Penta” sono stati Andrés Montero (42’) e l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco (74’).

I gialloneri hanno approfittato del passo falso del Metropolitanos in casa della “sorpresa” Llaneros. A Guanare la sfida finisce 2 – 2: ospiti in vantaggio con il rigore trasformato da Irwin Antón (24’), pareggio del “batallón santo” con Yohalex Vásquez (32’). Nella ripresa, Luis Martínez riporta in vantaggio i viola al 59esimo, il Llaneros trova il definitivo 2 – 2 con Eduardo Moisés (70’).

Il “clásico de la autopista” si tinge di granata, il Carabobo batte 2 – 1 l’Aragua. Per i padroni di casa sono andati a segno Franklin González (45’) e Wilfredo Herrera (74’). Il momentáneo 1 – 1 dei giallorossi porta la firma di Héctor Pérez (48’).

Sul campo dello stadio Olímpico pioggia di gol nella sfida Deportivo La Guaira – Deportivo Lara: vittoria 3 -1 per gli arancioni. La Guaira sblocca súbito il risultato con Cesar “maestrico” González dopo tre minuti di gioco. Gli ospiti trovano il pari con il rigore trasformato da Juan Castellanos al decimo. Le altre reti del Deportivo La Guaira sono state griffate da Yohan Cumana (27’) e Angelo Peña (79’).

A Puerto Ordaz, al Lala Fútbol Club basta un gol di Alexander Guerra (43’) per mandare al tappeto lo Zamora. Nello stadio Cachamay, Mineros e Caracas non vanno oltre lo 0 – 0.

Il resto dei risultati dell’undicesima giornata sono i seguenti: Atlético Venezuela – Trujillanos 1 – 2, Estudiantes de Caracas – Academia Puerto Cabello 1 – 1.

L’undicesima giornata si completerà con il “Monday night” in programma oggi, alle 17:30 a Maturín, tra Monagas ed Estudiantes de Mérida. In questo turno di campionato ha riposato lo Zulia.

(di Fioravante De Simone)