CARACAS – Il commissario tecnico della Vinotinto Under 23, Amleto Bonaccorso, ha convocato due italo-venezuelani per le prossime amichevoli contro Brasile (7 ottobre nello stadio Dos Aflitos della città di Recife) e Bolivia (15 ottobre sul campo dello stadio Olímpico). Si tratta di Daniel Saggiomo del Caracas e Mattías Lacava (Accadema Puerto Cabello), nella lista c’é anche l’ex Juventus, Christian Mokoun.

Queste gare serviranno alla nazionale creola come preparazione in chiave preolimpico che si svolgerà in Colombia, tra il 18 gennaio e 8 febbraio 2020.

Il gruppo si radunerà il 7 ottobre per intraprendere il viaggio verso il Brasile, la nazionale creola rienterà alla base l’11 per sfidare quatto giorni dopo, i pari età della Bolivia sul campo dello stadio Olímpico.

La squadra più giocatori convocati é il Deportivo La Guaira con quattro: Pablo Bonilla, Jean Franco Fuentes, José Balza e Miguel Navarro. Seguono Zamora con tre e Caracas con due.

Questa la lista completa dei convocati di Amleto Bonaccorso: Carlos Olses (Racing Club, Argentina), Joel Graterol (Zamora), Pablo Bonilla (Deportivo La Guaira), Eduardo Fereira (Caracas), Kevin De La Hoz (Zamora), Christian Makoun (Zamora), Miguel Navarro (Deportivo La Guaira), Jean Franco Fuentes (Deportivo La Guaira), José Rivas (Trujillanos), José Balza (Deportivo La Guaira), Esli García (Deportivo Táchira), Matías Lacava (Academia Puerto Cabello), Daniel Saggiomo (Caracas), Jesús Vargas (Gimnasia y Esgrima, Argentina), José Hernández (Atlanta United, Stati Uniti), Ronaldo Lucena (Jaguares de Córdoba, Colombia), Cristian Cásseres (New York Red Bull, Stati Uniti), Josua Mejías (Atlético de Madrid, Spagna), Héber García (CDP Curicó Unido, Cile), Brayan Palmezano (Huachipato, Cile), Eric Ramírez (DAC Dunajska Streda, Slovacchia), Samuel Sosa (Alcorcón, Spagna).

(di Fioravante De Simone)