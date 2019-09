(ANSA) – FIRENZE, 24 SET – “La classifica? Io non la guardo, ci sono esempi di grandi squadre che in passato hanno faticato all’inizio, noi finora contro le big abbiamo fatto prestazioni eccezionali e questo ci rinfranca”. Così Vincenzo Montella commentando l’ultimo posto con appena due punti ottenuti nelle prime quattro gare: domani era la Fiorentina tonerà in campo contro la Sampdoria. “Non c’è ansia da vittoria bensì una grande voglia – ha sottolineato il tecnico viola – vorrei che tutti fossero più equi nei nostri confronti, ho letto critiche senza senso sulla sostituzione domenica di Chiesa: era stato lui a chiedere di uscire, si era toccato il flessore e così non ho voluto rischiare di perderlo a lungo”. Sulla sua posizione infine Montella ha risposto: “Se mi sento messo in discussione? Dai media, non dalla società”.