(ANSA) – MILANO, 24 SET – ”Ognuno è libero di avere le proprie idee, figuriamoci Berlusconi che ha fatto tanto per il Milan. Qualche volta forse bisognerebbe saper scegliere le parole giuste, ma va bene così: il presidente ha dato veramente tanto a tutti noi e a questa società, quindi rispettiamo il suo pensiero”. E’ la replica del Chief Football Officier del Milan, Zvonimir Boban, alle critiche mosse dall’ex patron Silvio Berlusconi alla attuale dirigenza. Domenica sera a Lecco Berlusconi aveva detto a chi gli chiedeva un giudizio sull’operato di Boban e Maldini: ”Passiamo alla prossima domanda, diciamo che li ho tifati da giocatori”. ”Gli altri pensieri – aggiunge Boban a Sky, in un’intervista registrata ieri al termine dei Best Fifa Football Award a Milano e trasmessa oggi – invece non sono rosei, dobbiamo migliorare e cercheremo di farlo e serve solo del tempo. Anche Giampaolo sicuramente vuole un Milan diverso e migliore”.