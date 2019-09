(ANSA) – LECCE, 24 SET – Il Lecce vuole voltare pagina dopo la scoppola casalinga rimediata contro il Napoli. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale, con i giallorossi a Ferrara contro la Spal. Le quattro reti incassate domenica a domicilio non sembrano allarmare il tecnico Fabio Liverani: “Non sono preoccupato per i gol subiti – ammette, lo sarei se vedessi la squadra non lavorare e se i gol arrivassero a difesa schierata. Sicuramente dobbiamo lavorare perché non possiamo subire tanto, anche se restiamo una squadra che cerca di proporre gioco”. Quella con la Spal, classifica alla mano, è un vero e proprio scontro salvezza, anche se arriva solo alla quinta giornata: “Magari tutti pensavano che avremmo vinto la gara casalinga con il Verona e poi perso a Torino – prosegue, ma non è andata così. La gara di domani è importante, ma è necessario non viverla con ansia”.