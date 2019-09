ROMA. – Venere non è sempre stato ‘imprigionato’ dall’effetto serra: per tre miliardi di anni è stato un pianeta con un clima temperato e oceani, come la Terra, nonostante la sua vicinanza al Sole.

Lo indicano simulazioni della Nasa che costringono a riconsiderare le condizioni presenti sui pianeti esterni al Sistema Solare molto vicini alle loro stelle. Presentate a Ginevra, al congresso Europeo di Planetologia, le simulazioni si devono ai ricercatori coordinati da Michael Way, del Goddard Space Flight Center della Nasa.

Quarant’anni fa, la missione Pioneer Venus della Nasa aveva trovato gli indizi della presenza sul pianeta di un oceano poco profondo. Per verificare quei dati i ricercatori hanno utilizzato cinque simulazioni: tutte indicano che, per circa tre miliardi di anni, Venere ha avuto temperature comprese tra 50 e 20 gradi e un oceano profondo in media di 310 metri.

Un’altra simulazione indica che l’oceano che avvolgeva tutto il pianeta e che era profondo circa 160 metri. Le simulazioni indicano inoltre che ancora oggi il pianeta potrebbe avere un clima temperato, se fra 700 e 750 milioni di anni fa non ci fossero stati gli eventi che hanno liberato dalle sue rocce grandi quantità di CO2 causando l’effetto serra e facendo alzare le temperature fino a 460 gradi.

Non è ancora chiaro quali siano stati gli eventi responsabili del drastico cambiamento del pianeta, ma molti esperti li collegano all’attività vulcanica del pianeta. Una possibilità è che siano state grandi quantità di magma a rilasciare l’anidride carbonica che soffoca Venere.

“Abbiamo bisogno di più missioni per studiare Venere, tuttavia – rileva Way – i nostri modelli mostrano che esiste una reale possibilità che possa essere stato radicalmente diverso dal pianeta che vediamo oggi”.

Questo, secondo l’esperto, apre molte implicazioni per i pianeti esterni al Sistema Solare che si trovano vicini alla loro stella come lo è Venere rispetto al Sole e che potrebbero ospitare acqua liquida e un clima temperato.