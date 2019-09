(ANSA) – VAREDO (MONZA), 24 SET – Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale provocato da un cervo, questa mattina sulla statale Monza-Saronno al confine tra Varedo e Bovisio Masciago, in Brianza. L’animale, avvistato poco prima insieme ad un altro cervo nel parco di Cesano Maderno (Monza), secondo quanto ricostruito dalla Polizia Provinciale, una volta fuggito sulla statale ha provocato uno scontro tra un’auto e una moto, ed è morto sul colpo. Feriti, ma non in pericolo di vita, il motociclista e l’automobilista. Raggiunto dalla Polizia, insieme ai veterinari, il secondo cervo è stato sedato e trasportato in un centro specializzato.