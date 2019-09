(ANSA) – ROMA, 24 SET – “Ho il massimo rispetto per la sentenza della Corte Suprema ma sono in disaccordo. Quindi vado avanti”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson commentando da New York la sentenza della Corte Suprema che ha giudicato illegale la sua decisione di sospendere il parlamento. “Il Parlamento ha avuto tre anni per dibattere la Brexit”, ha aggiunto Johnson ribadendo che il Regno Unito “lascerà l’Ue il 31 ottobre”.