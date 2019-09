(ANSA) – NEW YORK, 24 SET – “Per decenni il sistema del commercio internazionale e’ stato sfruttato da Paesi che agiscono in cattiva fede”: e’ quanto affermerà Donald Trump intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu secondo le anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca. “Al centro della nostra visione c’è un ambiziosa campagna per riformare questo sistema”.