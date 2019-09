(ANSA) – MILANO, 24 SET – ”Razzismo? Ci sono degli articoli in cui si parla della futura partita tra Inter-Juventus e scrivono che sarò coperto di insulti. Lì rimango sbalordito. Chi scrive deve avere più senso di coscienza, capire cosa provoca e cosa suscita in chi legge. Se fossi in un direttore di giornale li prenderei a calci in culo”: così il tecnico dell’Inter Antonio Conte torna sull’argomento del razzismo e degli insulti allo stadio. ”Cerchiamo di guardarci. Chi scrive o chi parla – aggiunge – sta sempre dalla parte della ragione ma ha una responsabilità in più rispetto agli altri, perché alimenta una situazione di rancore, odio. Fa più presa? In Italia chi la scrive più grossa o chi odia di più ha sempre ragione”.