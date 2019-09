(ANSA) – DOHA, 24 SET – Il primo gruppo di azzurri dell’ atletica ha raggiunto Doha, capitale del Qatar dove da venerdì prenderanno il via i Mondiali 2019 (gare in programma fino a domenica 6 ottobre). Altri atleti affronteranno il viaggio nei prossimi giorni e prenderanno confidenza con lo stadio Khalifa e con i percorsi della maratona e della marcia, disegnati sulla passeggiata di Doha che affaccia sul Golfo Persico. In tutto sono 66 i convocati per la rassegna iridata, la prima che si tiene nel periodo autunnale dall’istituzione della manifestazione (la prima edizione si tenne a Helsinki nel 1983), con gare di maratona e marcia previste in notturna per sfuggire al caldo del Qatar: attesi 40 gradi durante il giorno, oltre trenta di notte.