(ANSA) – ROMA, 24 SET – “Governo italiano imbarazzante”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Dopo i proclami strombazzati sulla ‘svolta europea’ in tema di immigrazione – spiega – la rotazione dei porti, la redistribuzione dei migranti etc, arrivano ora ‘note’ della Ue e dei nostri partner che smentiscono il governo italiano su tutta la linea. Nessun impegno, nessuna svolta, solo grosse pacche sulle spalle. Basta prese in giro, non consentiremo di trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa”.