CARACAS – La data in cui inizierà la pelota é ancora incerta, l’unica certezza per ora é che i Tigres de Aragua hanno annunciato il prorpio manager per la stagione 2019-2020: sarà Clemente Álvarez.

L’ex ricevitore di Navegantes del Magallanes e Tigres avrà come assistenti: Oswaldo Navarro (coach di panchina), Edwin Hurtado (coach dei lanciatori), Asdrúbal Estrada (coach dei battitori), Dennis Abreu (coach della prima base), Carlos Colmenares (coach della terza base), Edgar Blanco (coach del bullpen) e Eddy Díaz (assistente del coach dei battitori).

In passato Clemente Álvarez é stato coach di panchina dei Tigres nella stagione 2015-2016 e poi ha ricoperto il ruolo di manager dei felini. In quell’occasione ha dovuto sostituire Eduardo Pérez squalificato dalla Lega per diverse gare.

L’inizio degli allenamenti dei Tigres de Aragua è fissato per il 21 ottobre sul diamante del José Pérez Comenares della città di Maracay.

La squadra della denominata “ciudad jardín de Venezuela” andrà a caccia dell’undicesimo scudetto. In precedenza hanno vinto il titolo nelle stagioni: 1971 – 1972, 1974 – 1975, 1975 – 1976, 2003 – 2004, 2004 – 2005, 2006 – 2007, 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2011 – 2012 e 2015 – 2016.

Nel 2009, a Mexicali in Messico, i Tigres de Aragua hanno arricchito il loro palmares conquistando la Serie del Caribe, quell’anno in rosa avevano un certo Miguel Cabrera.

Il campionato dei Tigres prenderà il via il 5 novembre quando sul diamante dello stadio Universitario sfideranno i Leones del Caracas.

(di Fioravante De Simone)