(ANSA) – ROMA, 24 SET – Domani la conferenza dei capigruppo calendarizzerà alla Camera il taglio dei parlamentari sul quale “ci aspettiamo lealtà dal Pd, non vogliamo ritardi: dimostriamo agli italiani che questo governo è nato con il primo obiettivo di tagliare 345 parlamentari per sempre”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, da New York, sottolineando che si tratta di una “riforma storica epocale che lascerà il segno”.