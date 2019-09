(ANSA) – ROMA, 24 SET – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Sergio Lepri per i suoi 100 anni, sottolineando il suo ruolo nel mondo dell’informazione. Lepri è uno storico direttore dell’ANSA: ha guidato l’agenzia per quasi 30 anni, dal 1962 al 1990. “In una occasione lieta e importante, come il compimento del centesimo anno – scrive Mattarella a Lepri – desidero farle pervenire il mio augurio e il mio ringraziamento per il suo ruolo di protagonista nella storia dell’informazione in Italia e di punto di riferimento per generazioni di giornalisti”.