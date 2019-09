CARACAS – Grazie alla vittoria 0 – 3 con l’Ecuador, la Vinotinto femminile Under 19 si é aggiudicata la prima edizione della Liga Sudamericana, Zona Nord. Le ragazze allenate da Carmelina Rojas hanno approfittato del pareggio 1 – 1 tra Paraguay e Colombia per chiudere il torneo in vetta alla classifica con 10 punti.

Nello stadio Christian Benítez di Guayaquil le reti della baby Vinotinto portano la firma di Enyer Higuera (36’), Kareylen Capdevilla (47’) e Wilmary Argüelles (86’).

La nazionale creola ha chiuso la Liga Sudamericana imbattuta a quota 10 punti con nove reti segnate e zero subite.

Le goleador della squadra sono state: Kimberlyn Campos e Wilmary Argüelles con tre reti a testa, completano la lista delle goleador vinotinto: Yerliane Moreno, Enyer Higuera e Kareylen Capdevilla con una rete ciascuna. Se controlliamo la lista degli assistman ci sono Argüelles con due, mentre Moreno e Capdevilla hanno una ognuna.

“Sono felice per il supporto del pubblico sugli spalti. Adesso dobbiamo continuare a lavorare per qualificarci al mondiale Under 20. Questa é una squadra di guerriere! Siamo una squadra molto unita dentro e fuori dal campo. Sono soddisfatta per il gol segnato in finale! Voglio ringraziare anche le mie compagne per l’ottimo torneo disputato” ha dichiarato Capdevilla in un comunicato stampa.

Grazie a questa vittoria la Vinotinto femminile si é qualificata per il triangolare finale della Liga Sudamericana dove sfiderà Brasile (vincitore della Zona Sur) e Paraguay (miglior secondo della Zona Nord e Sud). Questa fase si disputerà l’anno prossimo in una sede ancora da definire.

Il tabellino

Ecuador – Venezuela 0 – 3

Reti: Enyer Higuera (36’), Kareylen Capdevilla (47’) e Wilmary Argüelles (86’).

Ecuador (0): Gabriela Malave; Gabriela Tamayo, Ariana Lomas, Laura Armendariz, Stefany Cedeño; Dayana Macay, Geomara Arreaga, Danna Pesanttez,, Nayely Bolaños; Analiz Zambrano e Amaranta Delgado.

Venezuela (3): Korina Hernández; Camila Pescatore, Bárbara Sandoval, Andrea Zeolla, Gabriela Angulo; Dayana Rodríguez, Yerliane Moreno; Kareylen Capdevilla, Micheel Baldallo, Wilmary Argüelles; e Enyer Higuera (Kimberlyn Campos, 55’)

Stadio: Christian Benítez, Guayaquil (Ecuador).

(di Fioravante De Simone)