(ANSAmed) – IL CAIRO, 24 SET – Otto neonati sono morti la notte scorsa nell’incendio nel reparto maternità di un ospedale nell’ovest dell’Algeria. Ne danno notizia media locali. L’incendio è avvenuto a Oued Souf, vicino alla frontiera con la Tunisia. L’incendio è scoppiato alle 3.50 ora locale (le 4.50 italiane) per cause ancora imprecisate. Alcuni dei bambini sono morti bruciati, altri soffocati dal fumo. Altri 11 neonati, un centinaio di donne e una trentina di membri dello staff dell’ospedale sono stati tratti in salvo. Oued Souf si trova nell’est (non nell’ovest come precedentemente scritto) dell’Algeria, a circa 500 chilometri da Algeri, verso il confine con la Tunisia.