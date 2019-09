(ANSA) – ROMA, 24 SET – Slitta a domani la decisione della Consulta sulla compatibilità con la Costituzione dell’articolo 580 del codice penale che punisce l’aiuto e l’istigazione al suicidio con la reclusione fino a 12 anni. I giudici torneranno a riunirsi in camera di consiglio per la pronuncia al termine dell’udienza pubblica convocata per domani mattina alle 9,30 e che ha in ruolo tre cause. A sollevare la questione è stata la Corte d’Assise di Milano nell’ambito del processo a Marco Cappato, che dopo aver accompagnato in Svizzera il dj Fabo per il suicidio assistito, si era autodenunciato.