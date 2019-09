(ANSA) – ROMA, 24 SET – Vincenzo Spadafora intensifica il suo lavoro sul fronte dello sport, settore in fase di grande fibrillazione dopo l’approvazione della legge di riforma e in attesa dei decreti attuativi. Oggi – apprende l’Ansa – dopo avere incontrato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il ministro ha visto di nuovo il presidente di Sport e Salute Rocco Sabelli: domani è previsto l’inizio di una serie di audizioni di presidenti federali (si dovrebbe cominciare con i numero 1 di federnuoto, Barelli, e federcalcio, Gravina). Nel pomeriggio probabile un nuovo incontro con Sabelli. Giovedì il ministro sarà a Doha per incontrare gli azzurri alla vigilia dell’inizio dei mondiali di atletica.