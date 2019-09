ROMA. – L’esordio con la Namibia al mondiale in Giappone ha portato la prima vittoria dell’Italrugby, ma Conor O’Shea non è rimasto del tutto soddisfatto della prestazione. E poi bisogna fare i conti con un torneo lungo e faticoso. Ecco perché giovedì contro il Canada, a Fukuoka, il XV di partenza vedrà ben 10 nomi nuovi in campo. A riposo anche il capitano Sergio Parisse.

“Tutti i giocatori vorrebbero esserci sempre e Sergio non fa eccezione – ha spiegato il ct – Ma a volte devi prendere delle decisioni per il loro bene. Abbiamo due partite in quattro giorni e devo fare scelte diverse. Stesso motivo per cui non è in campo Luca Morisi e non era in lista gara Campagnaro durante la prima partita”.

Della formazione che ha battuto 47-22 gli africani confermati solo Jayden Hayward, Luca Bigi, Tommaso Allan, Tommaso Benvenuti e Braam Steyn, spostando però di ruolo Hayward, dalla difesa al centrocampo.

“Contro il Canada scenderà in campo la migliore formazione per questa partita. Abbiamo ben presente il nostro obiettivo per i primi due match e sono sicuro che la prestazione che vedremo giovedì sarà migliore, in termini di esecuzione del nostro piano di gioco, rispetto alla Namibia. Abbiamo una buona profondità ed ho una grande fiducia in questa squadra” ha assicurato O’Shea.

Nel primo incontro “abbiamo segnato sette mete e potevamo segnarne altre sette. Abbiamo creato opportunità e mancate altre. Ma c’è da ricordare che nessuno ha segnato più punti di noi durante il primo turno”. Senza dimenticare che “17 giocatori su 23 sono al primo mondiale”.

La fascia di capitano sarà al braccio di Dean Budd: “E’ sempre una emozione, ma al mondiale ha un sapore particolare”.

“E’ la mia prima partita nel torneo – ha sottolineato Michele Campagnaro – e dopo aver visto l’esordio in tribuna ho ancora più voglia di fare bene. Dobbiamo cercare di essere più cinici e sfruttare le occasioni”.

Il Canada è al primo match “e avrà voglia di iniziare al meglio – dice Simone Ferrari – Hanno giocatori importanti ed esplosivi come Van Der Merwe che sono molto bravi in fase di finalizzazione: dovremo mantenere alta l’attenzione”.

Nove i precedenti con due vittorie per il Canada e sette per gli Azzurri. L’arbitro sarà il gallese Nigel Owens che dirigerà un incontro dell’Italrugby per l’undicesima volta.