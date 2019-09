(ANSA) – NEW YORK, 24 SET – La cancelliera tedesca Angela Merkel è favorevole ai negoziati Usa-Iran ma ritiene “irrealista” la condizione posta da Teheran della revoca delle sanzioni americane per avviare i colloqui. “Penso che non sia realista”, ha detto a margine dell’assemblea generale dell’Onu, dopo aver incontrato separatamente Donald Trump e il presidente iraniano Hassan Rohani.