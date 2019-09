(ANSA) – NEW YORK, 24 SET – L’impeachment è “una continuazione della peggiore caccia alle streghe della storia politica”. Lo afferma Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull’intenzione della Speaker della Camera, Nancy pelosi, di annunciare l’avvio di un’inchiesta per un possibile impeachment. “Se lo fa molti dicono che sarebbe positivo per me alle elezioni” aggiunge Trump.