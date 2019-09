(ANSA) – NEW YORK, 25 SET – Il premier pakistano Imran Khan ha riferito a margine dell’assemblea generale dell’Onu che Donald Trump gli ha chiesto “se possiamo contribuire ad una de-escalation della situazione e forse ottenere un nuovo accordo” con l’Iran sul nucleare. Khan ha aggiunto che, prima di sbarcare a New York, ha fatto tappa a Riad dove il principe Mohammed bin Salman “mi ha chiesto di parlare al presidente iraniano”. Khan ha reso noto alla stampa di aver già incontrato ieri Rohani, dopo aver visto Trump. “E’ una cosa in corso, quindi non posso dire di più. Non posso anticipare nulla ora, se non che proviamo ad intervenire” per abbassare le tensioni. Il Pakistan ha tradizionalmente forti relazioni con Riad ma mantiene rapporti anche con Teheran, Islamabad è incaricata degli interessi consolari iraniani in Usa da quando i due Paesi hanno rotto le relazioni diplomatiche in seguito alla crisi degli ostaggi.