(ANSA) – NEW YORK, 25 SET – “In ottobre a Matera faremo un grande evento, un anno prima dell’Expo Dubai 2020, per promuovere la nostra cultura della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente ma anche per promuovere nuovi scambi commerciali con gli emirati arabi”: lo ha annunciato alla stampa il ministro degli esteri Luigi Di Maio a margine dell’assemblea generale dell’Onu. “Ho invitato alcuni esponenti del governo emiratino che ho conosciuto nella missione di sistema di qualche mese fa – ha proseguito – e Matera sarà per un giorno un grandissimo momento di approfondimento sulle politiche commerciali dell’Italia e sulle opportunità che abbiamo all’estero e soprattutto per far vedere una parte bellissima del nostro sud a rappresentanti di governi stranieri che non conoscono Matera. Matera va vista almeno una volta nella vita”.