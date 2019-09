CARACAS – I tifosi di calcio vivono per un gol, per la propria squadra, cambiano il proprio umore a seconda delle “situazioni” in cui versa la propria squadra del cuore. Un gol del proprio idolo può cambiargli il modo di affrontare un’intera settimana. Figuriamoci se il calcio fa da elixir per dimenticare i problemi della vita quotidiana.

La ONG “África del Corazón” organiza dal 2014, in Brasile, la Coppa rifugiati e immigrati con il supporto dell’Agenzia dell’ONU per i Rifugiati (ACNUR), l’Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM), l’Istituto Migrazione e Diritti Umani, Caritas Brasile e Sodexo.

Si é appena conclusa in Brasile l’edizione del 2019, tra le partecipanti c’era una squadra che rappresentava il Venezuela ed ha chiuso al terzo posto. Nella prima fase i creoli hanno affrontato Congo (1 – 1), Colombia (vittoria 1 – 0) e Guinea (pareggio 1 – 1). In semifinale, la nazionale venezuelana si é arresa all’Angola: ko per 2 – 0.

Questa era la terza volta che una squadra della terra di Bolívar partecipava a questo singolare torneo.

La Coppa rifugiati e immigranti 2019 é stata vinta dall’Angola che in finale ha battuto ai calci di rigore la squadra cilena.

A questa competizione hanno partecipato circa 1.120 calciatori di 39 nazionalità diverse, la condizione é che i partecipanti siano emigranti o rifugiati. Tra le nazionali che si sono sfidate sul campo nazionali come la Repubblica Democratica del Congo, Capo Verde, Ghana, Pakistan, Haiti, Guinea, Colombia, Venezuela ed altri.

(di Fioravante De Simone)