FIRENZE. – Decine di ospiti tra cui Licia Fertz, 89 anni, l’influencer più anziana d’Italia (65mila follower su Instagram) che presenta il suo nuovo blog, 13 location, la bolla di Legambiente, 18 metri per 4, in grado di ricreare l’effetto del global warming, l’installazione The Sound of Crowd che trasforma i volti dei passanti in musica.

Accadrà all’Internet festival di Pisa, in programma dal 10 al 13 ottobre: alla sua nona edizione quest’anno coincide con il 50/o dall’avvio, su iniziativa dell’Ateneo di Pisa, del 1/o ciclo di studi di informatica in Italia. Filo conduttore le ‘#regoledelgioco’ per approfondire gli effetti dell’innovazione digitale su partecipazione, democrazia, informazione, ricerca, intrattenimento, imprenditoria, privacy e commercio.

Tra gli ospiti anche il futurista e umanista Gerd Leonhard, gli scrittori e saggisti Rudy Rucker e Bruce Sterling, il capo della comunicazione di Papa Francesco Lucio Adrián Ruiz, Elio Germano, l’esperta di dark web Carola Frediani, il vignettista Makkox, lo chef Antonello Colonna, i comici e videomaker The Jackal, il direttore e regista de La Fura dels Baus Pep Gatell.

Tredici le aree tematiche, individuate per raccontare il rapporto tra la rete e la società contemporanea attraverso linguaggi diversi: da quelli del cinema a quelli del gusto. Tra gli incontri ‘Digital fair play’ con focus su Cybersecurity, leggi e diritti che l’innovazione digitale travolge e stravolge, sport alle prese con gli strumenti tecnologici pensati per ridurre l’errore umano.

In ‘ECOmmunity’ si parla delle opportunità che la rete offre per riavvicinare l’uomo alla natura. E in ‘La posta in gioco’ si analizzano le tematiche dall’economia circolare fino all’impresa 4.0 e al 5G. Grande attenzione poi a informazione, internet e satira con le Officine del .it a cura di Registro.it insieme al Post di Luca Sofri, e in ‘Tech vs. Human’ sugli scenari della democrazia partecipativa ai tempi di fake news e fact checking.

La Regione Toscana, tra gli organizzatori del festival, offrirà informazioni sulla campagna di sensibilizzazione Plastic Free. Tra le installazioni anche ‘Escape room’ di Emergency, per aiutare virtualmente le vittime di un’esplosione in Afghanistan.

Ancora la mostra-viaggio nel tempo ‘Hello World!’ che ripercorre tre secoli di storia degli strumenti del calcolo e gli incontri con Yuri ‘Gordon’ Sterrone, lo youtuber italiano più visualizzato, e Valeria Vedovatti, 16 anni, un libro all’attivo e un canale-diario dove non manca un giorno dal 2017.

Sul fronte musicale tra gli eventi il concerto di Tin Men & the Telephone (l’11/10) e Tony Allen, icona della musica africana moderna (12/10).