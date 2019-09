(ANSA) – ROMA, 25 SET – Via libera definitivo dall’Aula del Senato al disegno di legge sulle partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario con 184 sì e 43 astenuti, nessun voto contrario. Il provvedimento modifica la legge Madia per eliminare il divieto di partecipazione pubblica in società del settore lattiero-caseario.