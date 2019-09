(ANSA) – PARMA, 25 SET – È accusato di violenza sessuale ai danni di una propria paziente di 20 anni un medico posturologo, con studi medici a Parma e Reggio Emilia, raggiunto oggi, su ordine del Gip del Tribunale di Parma, dalla misura interdittiva della sospensione dalla professione. Le indagini, condotte dal pm della Procura di Parma Fabrizio Pensa, sono partite lo scorso mese di marzo quando la ventenne aveva presentato una denuncia per violenza sessuale. La giovane si era recata dal medico per curare un colpo di frusta cervicale risultato di un incidente stradale. Dopo un primo controllo nel suo studio di Reggio Emilia, il medico aveva fissato un secondo appuntamento a Parma nel suo secondo ambulatorio. Qui, durante due visite a inizio marzo, il posturologo l’avrebbe molestata. La ragazza, dopo un primo momento di silenzio, ha confidato alla madre e al proprio fidanzato cosa era successo e ha sporto denuncia. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Parma in collaborazione con quella di Reggio Emilia, hanno permesso di eseguire prelievi che sono risultati compatibili con il Dna del medico. A suffragare la tesi della Procura anche una telefonata registrata dalla madre della ragazza la sera dell’ultima visita: nella conversazione tra il genitore e il medico quest’ultimo, alle accuse della donna, avrebbe risposto con imbarazzo.(ANSA).