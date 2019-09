(ANSA) – BOLOGNA, 25 SET – È fissata per il 29 novembre davanti al gup del tribunale di Bologna la prima data dell’udienza preliminare di ‘Mondo sepolto’, l’inchiesta di Carabinieri e Procura che ha portato alla luce una sorta di racket delle pompe funebri, con due cartelli di imprese che ‘controllavano’ le camere mortuarie degli ospedali Sant’Orsola e Maggiore. Il pm Augusto Borghini ha chiesto il rinvio a giudizio per 50, 41 persone fisiche e nove società. A metà luglio in 19 avevano chiuso la vicenda patteggiando, con pene fino a quattro anni e tra chi ha fatto questa scelta c’erano anche Giancarlo Armaroli e Massimo Benetti, considerati dall’accusa ai vertici delle due organizzazioni. Il gup Grazia Nart ha già indicato altre udienze successive, fino al 24 gennaio.(ANSA).