(ANSA) – ROMA, 25 SET – “Il mio decennale impegno fa sì che io sia particolarmente sensibile su questo tema: tale messaggio non è solamente di cortesia, ma di apprezzamento e sostegno. Oltre al tema del razzismo su cui sono intervenuto pubblicamente, quello delle molestie e degli abusi è un tema caro su cui porrò attenzione nel mandato come ministro”. Questo il messaggio inviato dal ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, per la presentazione al Salone d’onore del Coni del progetto della Federazione italiana scherma ‘Safeguarding Policy’, un insieme di attività per prevenire e reprimere le molestie e gli abusi in ambito sportivo. “Questa iniziativa fa onore allo sport italiano e al governo che rappresento – ha proseguito il ministro nella nota – È un grande lavoro che va portato avanti: l’auspicio è che questo modello sia un esempio virtuoso per le altre federazioni e organizzazioni”.