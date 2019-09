(ANSA) – DOHA, 25 SET – A due giorni dal via dei Mondiali di atletica a Doha arriva la notizia dell’esclusione del campione olimpico in carica del martello, il rappresentante del Tagikistan Dilshod Nazarov. Il motivo è la nuova positività al doping dopo le analisi effettuate con le nuove metodologie su campioni del controllo a cui era stato sottoposto durante i Mondiali del 2011. Nazarov è risultato positivo per turinabol, uno steroide, ed è quindi stato sospeso, provvedimento che gli impedirà di prendere parte a Doha 2019. Argento nella gara iridata di Pechino 2015, l’anno successivo ai Giochi di Rio il tagiko era diventato il primo nella storia del suo paese a vincere un oro olimpico nell’atletica.