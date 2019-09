(ANSA) – ROMA, 25 SET – Sorpresa azzurra. Daniele De Rossi, che attualmente gioca nel Boca Juniors (ma in questi giorni è fermo per infortunio) è stato preconvocato dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, per la partita del 12 ottobre a Roma contro la Grecia, valida per le qualificazioni di Euro 2019. Lo apprende l’ANSA da fonti della federcalcio. “E’ un atto necessario – spiegano in Figc – per una successiva valutazione del ct in fase di convocazione. Senza la preconvocazione, poi sarebbe impossibile chiamarlo”. L’ex ‘Capitan Futuro’ potrebbe quindi tornare a giocare in quello stadio Olimpico nel quale ha difeso per più di un ventennio i colori giallorossi. Se De Rossi entrerà in campo contro i greci vestirebbe di nuovo la maglia azzurra quasi due anni dopo quel 13 novembre 2017, giorno dell’eliminazione dell’Italia da parte della Svezia nello spareggio per accedere al Mondiale 2018 in Russia.