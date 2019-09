(ANSA) – BOLZANO, 25 SET – E’ stata trovata morta la donna di 54 anni della Val Martello, in Alto Adige, che da ieri sera risultava dispersa. La donna era uscita per una passeggiata e non aveva fatto ritorno a casa. Alle ricerche hanno partecipato una sessantina di uomini del soccorso alpino, di vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine. Nel primo pomeriggio è avvenuto il triste ritrovamento della salma. La donna, con ogni probabilità, è precipitata nel torrente.