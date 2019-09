(ANSA) – NEW YORK, 25 SET – Donald Trump chiese a Voldymyr Zelenski di contattare il ministro della giustizia Usa William Barr per discutere la possibile apertura di un’indagine per corruzione su Joe Biden e suo figlio. E’ quanto conferma la trascrizione della telefonata del 25 luglio scorso tra il tycoon e il leader ucraino resa pubblica dall’amministrazione. Da parte sua il ministero della giustizia americano ha affermato che il ministro William Barr era “inconsapevole” del fatto che Donald Trump lo tirò in ballo nella telefonata col presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Non sapeva che il tycoon chiese a Zelensky di contattarlo.