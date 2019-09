CARACAS – Nell’ultimo turno di campionato, il Deportivo Táchira ha espugnato il José Antonio Páez battendo per 0-2 il Portuguesa portando a casa non solo la vittoria, ma anche la vetta della classifica del Torneo Clausura.

I gialloneri stanno disputando un semestre da favola, in 12 gare disputate hanno accumulato uno score di 8 vittorie, 2 pareggi, 2 ko. Le uniche squadre capaci di battere la corazzata andina sono state Trujillanos (sconfitta 3 -1 nella gara d’esordio) e Monagas (2-1 a Maturín).

Questa marcia vincente è frutto di un arduo lavoro svolto durante gli allenamenti che hanno aiutato ad un feeling perfetto in campo.

Uno dei perni di questa squadra è l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco, da poco ritornato in campo con il suo Deportivo Táchira.

“In trasferta non vincevamo da un bel po’, ma adesso la squadra ha iniziato a ingranare! Sappiamo che la strada é ancora lunga, però abbiamo dimostrato che siamo un gruppo solido. Questa squadra ha mostrato in campo non solo una grande personalità ma anche l’umiltà di riconoscere gli errori e lavorare per correggerli” ha dichiarato Pérez Greco in un comunicato stampa.

In questo turno infrasettimanale sfiderà, sul rettangolo verde dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal, il Lala Fútbol Club.

La dodicesima giornata con le seguenti gare: Academia Puerto Cabello – Carabobo (oggi alle 18:00 stadio La Bombonerita), Aragua – Portuguesa (oggi alle 16:00 stadio Hermanos Ghersi), Deportivo Lara – Llaneros (oggi alle 16:00 stadio Metropolitano), Estudiantes de Mérida – Mineros (oggi alle 16:00 stadio Metropolitano), Trujillanos – Estudiantes de Caracas (oggi alle 16:00 stadio José Alberto Pérez), Zamora – Deportivo La Guaira (oggi alle 19:00 stadio Agustín Tovar), Zulia – Atlético Venezuela (oggi alle 16:00 stadio Pachencho Romero). In questo turno di campionato riposa il Caracas.

(di Fioravante De Simone)