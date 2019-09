L’AVANA. – Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha accusato i suoi colleghi di Stati Uniti e Brasile, Donald Trump e Jair Bolsonaro, di essere “due bugiardi patologici sempre più isolati”.

Il capo dello Stato cubano ha reagito in questo modo alle critiche rivolte a Cuba dai due statisti durante l’Assemblea generale dell’Onu in corso a New York.

Sia Trump sia Bolsonaro hanno definito “dittature” i governi cubano e venezuelano e in particolare il secondo ha incoraggiato il loro rovesciamento.

La reazione via Twitter di Díaz-Canel, accompagnata dall’hashtag #SomosCuba, è stata pubblicata oggi in prima pagina dal quotidiano comunista Granma che ha ricordato come il presidente cubano abbia definito Trump “l’imperatore degli Stati Uniti”.

Per Díaz-Canel i riferimenti fatti dall’ospite della Casa Bianca a Cuba e Venezuela come “accuse bugiarde, calunniose e inammissibili”. Il fallimento (di Trump) con Cuba e Venezuela – ha ancora detto – sollecita la sua superbia imperialistica e gli fa giustificare il suo fallimento con falsi argomenti”.

Il capo dello Stato ha infine respinto “energicamente” le calunnie riguardanti la cooperazione medica internazionale cubana di Bolsonaro e Trump.

“L’ignoranza dei presidenti di Stati Uniti e Brasile”, autentici “portabandiera del fascismo”, ha concluso, fa sì che “la loro retorica pregiudica la politica internazionale. Si fanno beffe della vita nel pianeta ignorando la gravitàdella crisi climatica attuale”.