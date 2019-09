(ANSA) – GENOVA, 25 SET – Genova dice stop alle ‘vecchie Vespe’ e ai mezzi inquinanti. E’ stata firmata dal sindaco Marco Bucci, e sarà in vigore dall’1 novembre, l’ordinanza contro auto e moto inquinanti e che, nella città con il più alto numero di scooter d’Italia, è stata soprannominata “ordinanza anti Vespa” visto che costringerà al garage molti modelli come ad esempio i ‘vesponi’ Px. In base al documento, proposto dall’assessore alla Mobilità Matteo Campora, si dispone, tra l’altro, il divieto di circolazione in un’ampia zona del centro città tra Di Negro, la Foce e Circonvallazione con esclusione della strada sopraelevata “Aldo Moro” e le relative rampe di accesso, nella fascia oraria dalle 7 alle 19 di tutti i giorni feriali. L’ordinanza è per autoveicoli privati a benzina Euro1; autoveicoli privati alimentati a diesel Euro 2; ciclomotori e motocicli Euro 1; ciclomotori e motocicli a motore termico a due tempi di categoria inferiore o uguale a Euro 1. Sono esclusi dai divieti i mezzi zero emissioni o elettrici, quelli alimentati a gpl o metano, i veicoli del trasporto pubblico, dei soccorsi, delle forze dell’ordine o quelli intestati agli enti pubblici, i veicoli con targa estera e i veicoli, ciclomotori e motocicli inseriti nei registri nazionali dei veicoli storici regolarmente certificati. Il sindaco Marco Bucci ha così portato a termine un percorso iniziato dal suo predecessore Marco Doria, costretto a ritirare una delibera molto simile a quella della giunta di centrodestra per la votazione contraria di parte della sua maggioranza. (ANSA).