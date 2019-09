LONDRA. – Il Parlamento britannico riapre per mettere sotto accusa Boris Johnson e il suo governo sulla Brexit. Ma il primo ministro non molla e il governo contrattacca rovesciando i ruoli: con una requisitoria in piena regola contro un Parlamento ormai “morto”, sfidato di nuovo ad accettare le elezioni per restituire “la parola al popolo”.

É successo di tutto, eppure a Westminster sembra come se non fosse successo nulla. Il verdetto esplosivo con cui ieri la Corte Suprema del Regno ha umiliato BoJo dichiarando “illegale e nulla” la sospensione delle Camere, promossa dall’esecutivo due settimane fa, ha fatto il suo corso.

Le porte del palazzo si sono riaperte con 20 giorni d’anticipo rispetto a quanto Johnson avrebbe voluto. L’aula dei Comuni è tornata in seduta fra le ovazioni dei banchi d’opposizione allo speaker ribelle John Bercow mentre il premier Tory ha ripreso posto al centro della scena per affrontare l’inevitabile bufera. Ma in realtà il muro contro muro, almeno in apparenza, resta esattamente quello di prima.

Da un lato il fronte del no, che rinfaccia a Johnson d’aver “ingannato la regina e il Paese” sollecitandolo ad avere “la dignità di dimettersi”. E indica la priorità assoluta di assicurare che non vi sia un traumatico, forse devastante, divorzio senz’accordo dall’Ue: anche a costo di rinviare la Brexit di fronte alla scadenza del 31 ottobre, tuttora invalicabile nelle parole del premier.

Dall’altro Boris, in minoranza fra i deputati e all’angolo dal punto di vista legale, ma ancora in sella, visto che gli oppositori continuano a non potere o a non volere sfiduciarlo in mancanza d’una qualunque coalizione alternativa, fosse pure transitoria.

E che martella con la sua narrativa, giurando di essere ancora impegnato a negoziare un (al momento inverosimile) accordo con Bruxelles depurato dal contestato backstop a garanzia del delicatissimo confine aperto irlandese. Ma anche di voler rispettare la volontà democratica sancita dal referendum del 2016 e far uscire il Paese dall’Unione a fine ottobre, a dispetto della legge anti-no deal già approvata a Westminster.

Un nodo che per il governo può essere sciolto solo in una maniera: con il ricorso a elezioni anticipate quanto prima. É questo il tasto su cui Johnson non ha smesso di battere neppure oggi, assorbendo a testa bassa la raffica di contestazioni di un’assemblea rovente, non senza ripetere a macchinetta di “rispettare” il verdetto della Corte Suprema, ma di non condividerne affatto le argomentazioni (bollate da uno dei suoi ministri ultrà come Jacob Rees-Mogg addirittura alla stregua di “un golpe costituzionale”). E comunque senza pentirsi di niente.

Il tentativo, annunciato con toni insolitamente incendiari dall’attorney general Geoffrey Cox, è chiaro.

Sfuggire al proprio imbarazzo provando a mettere in imbarazzo i partiti di opposizione per le esitazioni di fronte all’epilogo inevitabile del voto: nel nome d’una retorica in stile “popolo contro palazzo” che induce lo stesso Johnson – figlio prediletto dell’establishment già paragonatosi di recente a Hulk – a richiamare all’Onu un parallelo non proprio di buon augurio fra sé e Prometeo, l’uomo punito per aver osato opporsi agli Dei; o un raffinato giurista conservatore prestato alla politica come Cox a evocare “un Parlamento morto”, ormai bloccato e “senza più titoli morali per continuare a sedere”, bollando a mo’ di “codardi” tutti coloro che si sottraggono a elezioni immediate.

Un epilogo che il leader laburista Jeremy Corbyn e altri continuano viceversa a posporre alla garanzia che il no deal venga tolto dal tavolo, a costo di chiedere quel rinvio oltre il 31 ottobre che Boris si ostina a escludere.

A meno che non sia nel frattempo il premier a tagliare la testa al toro con la carta – citata da alcuni media – delle “dimissioni tattiche”, destinate a portare Corbyn a Downing Street per il tempo di una fulminea mozione di sfiducia.

Ma anche, nel caso, a lasciargli il potere di ottenere lui da Bruxelles la proroga: e gestire poi il voto con la veste e le risorse d’un primo ministro.

(di Alessandro Logroscino/ANSA)