(ANSA) – MILANO, 25 SET – ”E’ una scelta tecnica, di gestione della squadra, giochiamo tante partite in diciotto giorni, sette se non mi sbaglio”: il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, a Sky Sport, prima del fischio d’inizio della sfida contro l’Inter spiega così l’esclusione di Ciro Immobile dall’undici titolare. ”Lui – continua – ha accusato nella partita di domenica, a fine del primo tempo, un problema muscolare. Il vero motivo del suo cambio è stato questo, poi la reazione è stata un po’ eccessiva però le sue scuse sono state accettate da tutte le parti. Oggi è semplicemente una scelta tecnica”. La Lazio vuole uscire da San Siro con i tre punti anche per confermare quando ti buono visto contro il Parma dopo le recenti difficoltà tra Europa League e campionato: ”Noi abbiamo degli obiettivi dichiarati e per raggiungerli dobbiamo cercare di vincere dappertutto anche se stasera giochiamo contro la prima del campionato. Lo abbiamo dimostrato l’anno scorso e vogliamo dimostrarlo anche stasera”.