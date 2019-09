CARACAS – Sul campo del Camila Capote non c’é storia, l’Atlético Sport Club ha battuto per 9 – 2 il Gran Valencia. Per la formazione mirandina da segnalare il póker di Yubisay Ojeda e le doppiette di Mairilin González e Disaidy Flores. Ad arrotondare il risultato ci ha pensato Maholy López. Per la squadra valenciana Dayana Herrera ha segnato una doppietta.

Non c’é storia tra Portuguesa e Yaracuyanos: la squadra di San Felipe si é imposta per 2 – 7 grazie alle reti di Andrimar Ríos (doppietta), Yusleisy Gutiérrez, Clarinés Alcina, Milagros Mendoza, Fabiola Solorzano y Milennys Medina. Per le padrone di casa hanno scritto il proprio nome sul tabellone luminoso Maryel Camacaro e Marialfred Gómez.

In questa quinta giornata, vittoria esterna 1 – 3 del Deportivo Petare contro l’Estudiantes de Guárico. Le reti municipali sono state griffate da Cynthia Ramírez, Valentina Virgüez e Ana Fraiz. Il gol della bandiera delle accademiche é stato segnato da Branyelis Mora.

La sfida Casa Portuguesa de Aragua – UCV é stata rinviata a causa della pioggia che si é abbattuta sul campo del sodalizio lusitano.

Nel Fray Luis de León del rione Las Merrcedes, Estudiantes de Caracas e Dynamo Puerto pareggiano 1 – 1. La rete accademica é stata segnata da Wanda Castillo, mentre quella delle orientali da Luisanny Núñez.

Il Raúl Leoni si aggiudica la vittoria (3 – 0) a tavolino contro il Macarao. La formazione capitolina non si é presentata sul campo del Polideportivo Sam Fernando. Stesso, risultato anche per le ragazze del Metropolitanos che hanno conquistato i tre pinti perché il CCE Cervantes non si é presentato sul rettangolo verde dell’Universidad Santa María.

(di Fioravante De Simone)