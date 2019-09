BUENOS AIRES. – La tradizionale festa degli italiani a Buenos Aires avrà luogo per la decima volta questo 2019 e vi sono previste grandi sorprese per celebrarla. La gioia e la vivacità della comunità italiana trasformerà ancora una volta, diversi isolati della “Avenida de Mayo”, in una “piccola Italia”, dove sarà possibile fare un tour di tutte le regioni della penisola mediterranea presenti nei loro immigrati e discendenti a “Buenos Aires Celebra l’Italia”.

La comunità italiana a Buenos Aires

La presenza degli italiani in Argentina iniziò ad essere considerevole a partire dal 1860; anche se il giorno dell’immigrato italiano si celebra il 3 giugno, data di nascita del generale Manuel Belgrano, figlio di un mercante genovese. Ma dal 1870 e fino ad un secolo dopo circa, l’arrivo degli italiani nel nostro paese fu massiccio. La città di Buenos Aires era la porta d’ingresso ad un vasto territorio e terra fertile. Ci sono state offerte per ogni tipo di attività, e così grandi gruppi di italiani si sono sparsi su tutto il territorio nazionale, anche se una gran parte di essi decisero fermarsi a Buenos Aires, popolando la città di associazioni. La comunità italiana di Buenos Aires è forse la più grande tra quelle di altri paesi del mondo presenti in città, e anche nel bel mezzo delle peculiarità di ciascuna delle sue regioni, si riunisce per celebrare la grandezza del suo patrimonio culturale.

Domenica 29 settembre, programmatelo

Quest’anno, la data fissata per la decima edizione di Buenos Aires celebra l’Italia è domenica 29 settembre, dalle 12:00 alle 19:00, in Avenida de Mayo e Bolívar. Ogni anno, come si ripete nell’ultimo decennio, il tricolore italiano inonda la città di Buenos Aires. La comunità italiana di Buenos Aires, e tutti coloro che amano l’Italia, diffondono il loro orgoglio e la loro gioia a coloro che passano vicino al palco per dimostrare che in Argentina le tradizioni italiane sono conservate con vigore.

Musica e danze tradizionali

Lo spirito entusiasta e dinamico del popolo italiano è evidente nelle danze e nei costumi. Sul palcoscenico centrale sono esposti i talenti dei musicisti e dei danzatori invitati. I coloratissimi costumi tipici, gli strumenti tradizionali e i ritmi allegri sono i protagonisti di questa festa che è già diventata un punto d’incontro per la comunità italiana della Città di Buenos Aires e dintorni.

La gastronomia italiana è presente anche a “Buenos Aires Celebra Italia”.

Anche il sapore avrà il suo momento nel pomeriggio del prossimo 29 settembre. Salumi, formaggi, pasta, pizza, pizza, dolci; tutta l’arte culinaria d’Italia da gustare in un giorno e in un unico luogo, non si può mancare. Anche i famosi liquori italiani, i famosi liquori alle mandorle del Nord Italia, fino al delizioso e rinfrescante limoncello del Sud Italia. Insomma, tutta l’Italia in pochi isolati che potrete visitare domenica 29 settembre prossimo.

(di Angelo Di Lorenzo)