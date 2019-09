(ANSA) – PECHINO, 26 SET – La Cina ha comprato “un ammontare significativo” di carne di maiale e di soia dagli Usa. Lo ha annunciato il ministero del Commercio di Pechino, in un segnale di allentamento delle tensioni commerciali tra i due Paesi. Il ministero ha detto anche che saranno battute all’asta altre 10.000 tonnellate di riserve strategiche di carne di maiale per i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare del primo ottobre. Ad agosto, i prezzi sono schizzati di quasi il 50% per la peste suina africana che sta decimando gli allevamenti cinesi.