(ANSA) – TORINO, 26 SET – Ancora polemiche questa mattina, nella seduta del Consiglio regionale del Piemonte, impegnato per il terzo giorno consecutivo sulla proposta della Lega di referendum abrogativo della quota proporzionale prevista dall’attuale legge elettorale nazionale. Conclusa nella seduta notturna di ieri la discussione generale, la conferenza dei capigruppo ha stabilito il contingentamento dei tempi su richiesta della maggioranza per superare l’ostruzionismo delle opposizioni e arrivare all’approvazione del provvedimento. “State usando l’istituzione Piemonte per le finalità politiche della segreteria della Lega, calpestando il regolamento”, attacca il presidente del Gruppo consiliare del Pd, Domenico Ravetti. “Avete deciso di umiliare l’opposizione, deteriorando in modo irrimediabili i rapporti”, incalza la capogruppo M5S in Regione Piemonte, Francesca Frediani. Le opposizioni, per protesta, hanno srotolato un lungo striscione con scritto il quesito referendario. (ANSA).