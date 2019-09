(ANSA) – TERNI, 26 SET – Si è spostata dal cimitero a davanti al tribunale di Terni la protesta di Lena Dodaj, la madre dell’operaio venticinquenne di origine albanese morto il 18 ottobre 2011 dopo essere precipitato dal tetto di un’azienda di Narni Scalo in cui stava lavorando. Da questa mattina la donna, in sciopero della fame da martedì, è in sit-in davanti al Palazzo di Giustizia. Con lei una foto del figlio e un cartello in cui spiega i motivi della protesta. “Hanno sepolto mio figlio senza che venisse fatta l’autopsia – continua a ripetere la madre dell’operaio – io voglio sapere dove e perché è morto mio figlio”. La donna, che ha già scritto alla presidenza della Repubblica e al ministero della Giustizia, spiega che farà un nuovo appello al Guardasigilli Alfonso Bonafede. “Non mollo fino a che non mi daranno risposte” ha sottolineato. La procura generale della Repubblica di Perugia, recentemente, ha invece dato riscontro all’esposto della famiglia di Dodaj spiegando che, relativamente all’incidente mortale in cui è rimasto vittima il giovane, “sono stati aperti cinque procedimenti penali dei quali quattro conclusi con decreto di archiviazione e uno definito in primo grado con sentenza di condanna del datore di lavoro, il quale ha ricorso in appello”. “Pur comprendendo il dolore che la affligge – ha scritto a Lena Dodaj il procuratore generale, Fausto Cardella – le confermo che che tutto ciò che di doveva fare è stato fatto”. (ANSA).